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    Суд окончательно отклонил апелляцию РФС на отстранение от ЧМ-2022

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    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) окончательно отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА об отстранении сборной России от чемпионата мира в Катаре. Такое решение опубликовано на официальном сайте CAS.

    Суд постановил, что отстранение российской национальной команды не является нарушением устава, так как «оно было разумным для обеспечения безопасности соревнований по всему миру».

    Напомним, что вскоре после начала специальной военной операции ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче против Польши. В результате польская команда автоматически вышла во второй тур стыковых матчей, а уже оттуда пробилась на чемпионат мира — 2022.

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