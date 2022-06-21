    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, сев

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.17eur58.8
    1 доллар = 55 рублейКогда будет КАД-2Где в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ФИФА разрешила футбольным легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами еще год

    518
    обсудить

    FIFA приняла решение продлить действие документа, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Действие трудовых договоров можно замораживать до 30 июня 2023 года.

    Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИФА 21 июня, заморозка может быть включена в том случае, если игроку не удастся договориться с клубом. Разрешение действует как для легионеров в России, так и для тех, кто играет на Украине. Помимо футболистов на приостановку имеют право и тренеры.

    Напомним, что ФИФА и УЕФА уже 28 февраля запретили клубам из России принимать участие в еврокубках. Сборная страны была отлучена от Лиги наций. Позже было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

    Кроме того, была отклонена заявка Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close