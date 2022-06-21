ФИФА разрешила футбольным легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами еще год

Как говорится в сообщении , опубликованном на сайте ФИФА 21 июня, заморозка может быть включена в том случае, если игроку не удастся договориться с клубом. Разрешение действует как для легионеров в России, так и для тех, кто играет на Украине. Помимо футболистов на приостановку имеют право и тренеры.

FIFA приняла решение продлить действие документа, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Действие трудовых договоров можно замораживать до 30 июня 2023 года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА уже 28 февраля запретили клубам из России принимать участие в еврокубках. Сборная страны была отлучена от Лиги наций. Позже было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

Кроме того, была отклонена заявка Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.