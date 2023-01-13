В Петербурге возбудили дело о сексуальном насилии над школьницей

Уголовный розыск Невского района задержал 66-летнего мужчину после заявления гражданской жены. Она обвинила его в растлении дочери-школьницы.



В полицию 44-летняя медсестра обратилась в конце декабря прошлого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января. Она, по предварительной информации, заявила, что её гражданский муж еще в 2015 году, когда семья жила в Барнауле, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. Девочке на тот момент было 10 лет.



Подозреваемого задержали вчера на бульваре Красных Зорь. Его поместили в изолятор временного содержания.

