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    В Петербурге возбудили дело о сексуальном насилии над школьницей

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    Уголовный розыск Невского района задержал 66-летнего мужчину после заявления гражданской жены. Она обвинила его в растлении дочери-школьницы.

    В полицию 44-летняя медсестра обратилась в конце декабря прошлого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января. Она, по предварительной информации, заявила, что её гражданский муж еще в 2015 году, когда семья жила в Барнауле, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. Девочке на тот момент было 10 лет.

    Подозреваемого задержали вчера на бульваре Красных Зорь. Его поместили в изолятор временного содержания.

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