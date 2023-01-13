Москалькова сообщила о новой встрече с украинским омбудсменом

Между российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом состоялся третий раунд переговоров. Об этом сообщила российский омбудсмен в своем телеграм-канале 12 января.
По словам Москальковой, они с коллегой подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей.
Уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч, при участии которого проходила встреча, заявил, что Анкара хочет выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной насчет гуманитарного коридора — для помощи женщинам и детям, пострадавшим от военных действий.
Предыдущая встреча состоялась 11 января. Тогда Москалькова обменялась с Лубинцом списками без вести пропавших военнослужащих. В итоге удалось найти ряд людей, которые сейчас живы, находятся в плену.
«Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены», — заявила тогда омбудсмен.