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    Москалькова встретилась с украинским уполномоченным по правам человека

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    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась со своим украинским коллегой — уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем. Об этом она 11 января рассказала в своем Telegram-канале.

    Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой
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    Москалькова добавила, что на встрече обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи украинцам и россиянам. Других подробностей она не привела.


    Ранее сообщалась, что встреча пройдет в Турции. Украинский омбудсмен Лубинец называл основной темой для переговоров возвращение домой военнослужащих и гражданских, уточняет «Коммерсантъ».

    Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой

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    Татьяна МоскальковаУкраина
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