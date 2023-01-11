Москалькова встретилась с украинским уполномоченным по правам человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась со своим украинским коллегой — уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем. Об этом она 11 января рассказала в своем Telegram-канале.

Москалькова добавила, что на встрече обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи украинцам и россиянам. Других подробностей она не привела.





Ранее сообщалась, что встреча пройдет в Турции. Украинский омбудсмен Лубинец называл основной темой для переговоров возвращение домой военнослужащих и гражданских, уточняет «Коммерсантъ».

