Двое с наганом выносили золото из петербургского магазина. На это смотрел Достоевский

Двое решительных охотников за золотом посетили ювелирный магазин напротив памятника Достоевскому. Честное обогащение их не интересовало.
«Фонтанка.ру»
Мужчины в темной одежде и с шапками на глазах ворвались в магазин на Большой Московской улице прошлым вечером около семи часов. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 января. Они разбили витрины и забрали золотые изделия, а с собой у них, по предварительным данным, был наган.
Как много добра унесли с собой налетчики — неясно, но им явно повезло больше, чем грабителю, который специализируется на микрофинансовых организациях на бульваре Новаторов.