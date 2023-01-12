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    Задержан водитель погрузчика, который утрамбовал девочку в сугроб в Гатчине. В его действиях видят покушение на убийство

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    В Гатчине задержан водитель погрузчика, из-за которого ребенок оказался в сугробе. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе СКР Ленобласти.

    История произошла накануне днем на площади Станислава Богданова. Очевидцы сняли на видео, как люди выкапывают ребенка лопатами из снежной кучи. Предполагалось, что всему виной были коммунальщики, убирающие снег.

    Снег на участке в тот день с применением спецтехники убирало МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства». По версии следствия, 47-летний водитель погрузчика, «действуя умышленно, с целью причинения смерти двум и более малолетним, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону». В результате в снежном плену оказалась девочка, которую спасли очевидцы.

    Водитель задержан, его допрашивают. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

    Следком возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о покушении на убийство двух и более малолетних общеопасным способом. Кроме того, правоохранители изъяли служебную документацию с целью оценки действий или бездействия ответственных должностных лиц, не обеспечивших организацию и контроль за безопасностью проведения работ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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