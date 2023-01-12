Задержан водитель погрузчика, который утрамбовал девочку в сугроб в Гатчине. В его действиях видят покушение на убийство

В Гатчине задержан водитель погрузчика, из-за которого ребенок оказался в сугробе. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе СКР Ленобласти.



История произошла накануне днем на площади Станислава Богданова. Очевидцы сняли на видео, как люди выкапывают ребенка лопатами из снежной кучи. Предполагалось, что всему виной были коммунальщики, убирающие снег.

