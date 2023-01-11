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    Играли рядом с экскаватором. СК показывает, как ребенка засыпало снегом в Гатчине

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    Момент, когда школьника засыпало снегом на месте работы снегоуборочной техники в Гатчине, попал на видео. Кадры с камеры наблюдения 11 января публикует пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Следственный комитет

    На кадрах видно, что рядом с экскаватором на снежной «горке» играют дети. Потом что-то идет не так, и на них обрушивается снежная лавина.

    После инцидента уже возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура организовала проверку. «Фонтанка» показывала, как мальчика откапывали люди с лопатами. СК возбудил уголовное дело.

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