Играли рядом с экскаватором. СК показывает, как ребенка засыпало снегом в Гатчине

Момент, когда школьника засыпало снегом на месте работы снегоуборочной техники в Гатчине, попал на видео. Кадры с камеры наблюдения 11 января публикует пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следственный комитет
На кадрах видно, что рядом с экскаватором на снежной «горке» играют дети. Потом что-то идет не так, и на них обрушивается снежная лавина.
После инцидента уже возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура организовала проверку. «Фонтанка» показывала, как мальчика откапывали люди с лопатами. СК возбудил уголовное дело.