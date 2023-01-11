«Подарок» под елочкой и уголовное дело. Смотрите, как в Гатчине спасали ребенка из снежной кучи

Видео появилось в паблике «Подслушано Гатчина». По словам автора ролика, инцидент произошел в микрорайоне Аэродром. Очевидцы говорят, что всему виной снегоуборочная техника. На кадрах можно заметить стоящие рядом оранжевые самосвалы, кузова двух из них — пусты.

Местным для спасения ребенка пришлось взяться за лопаты. В конце ролика видно, что бедолага приподнимает голову и пытается встать.

Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, отметили, что уже видели ролик. Чиновники намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего и изучить записи с камер видеонаблюдения.

Региональное управление Следственного комитета тем временем возбудило уголовное дело по факту травмирования ребенка (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ведомство усмотрело в этом инциденте оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура также начала проверку информации о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего вследствие работы уборочной техники.



Отметим, что подобные инциденты не редкость. «Фонтанка» рассказывала, как еще в 2016 году экскаваторщик получил год ограничения свободы за то, что зимой во время уборки засыпал снегом ребенка. А более свежий случай произошел совсем недавно: в декабре прошлого года снегоуборочная машина завалила школьника снегом в городе Вилючинске Камчатского края.