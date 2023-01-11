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    «Подарок» под елочкой и уголовное дело. Смотрите, как в Гатчине спасали ребенка из снежной кучи

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    Жителям Гатчины пришлось проводить настоящую спасательную операцию днем 11 января. Из снежной кучи выкапывали школьника.

    Подслушано Гатчина

    Видео появилось в паблике «Подслушано Гатчина». По словам автора ролика, инцидент произошел в микрорайоне Аэродром. Очевидцы говорят, что всему виной снегоуборочная техника. На кадрах можно заметить стоящие рядом оранжевые самосвалы, кузова двух из них — пусты.

    Местным для спасения ребенка пришлось взяться за лопаты. В конце ролика видно, что бедолага приподнимает голову и пытается встать.

    «Дети постоянно бегают возле елки. Лезут в ковш, кидаются снежками, балуются, катаются с горки рядом», — рассказала изданию 47news сотрудница магазина, расположенного неподалеку.

    Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, отметили, что уже видели ролик. Чиновники намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего и изучить записи с камер видеонаблюдения.

    Региональное управление Следственного комитета тем временем возбудило уголовное дело по факту травмирования ребенка (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ведомство усмотрело в этом инциденте оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура также начала проверку информации о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего вследствие работы уборочной техники.

    Отметим, что подобные инциденты не редкость. «Фонтанка» рассказывала, как еще в 2016 году экскаваторщик получил год ограничения свободы за то, что зимой во время уборки засыпал снегом ребенка. А более свежий случай произошел совсем недавно: в декабре прошлого года снегоуборочная машина завалила школьника снегом в городе Вилючинске Камчатского края.

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