Грипп и ОРВИ рухнули в Петербурге на 75%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в первую неделю нового года снизилась в Петербурге на 74,6% относительно предыдущей, сообщили в городском Роспотребнадзоре.



«По результатам вирусологического мониторинга основные доли среди респираторных вирусов негриппозной этиологии приходятся на РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. В пейзаже возбудителей респираторных инфекций сохраняется высокий уровень находок вируса гриппа штамма А (H1N1)/09», — сообщает ведомство 12 января в своём Telegram-канале.



Тем временем в России выявлены первые заболевшие гриппом и коронавирусом одновременно. Кроме того, был обнаружен первый случай заражения новым вариантом коронавируса — «кракеном».

