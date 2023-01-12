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    COVID-19

    Грипп и ОРВИ рухнули в Петербурге на 75%

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    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в первую неделю нового года снизилась в Петербурге на 74,6% относительно предыдущей, сообщили в городском Роспотребнадзоре.

    «По результатам вирусологического мониторинга основные доли среди респираторных вирусов негриппозной этиологии приходятся на РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. В пейзаже возбудителей респираторных инфекций сохраняется высокий уровень находок вируса гриппа штамма А (H1N1)/09», — сообщает ведомство 12 января в своём Telegram-канале.

    Тем временем в России выявлены первые заболевшие гриппом и коронавирусом одновременно. Кроме того, был обнаружен первый случай заражения новым вариантом коронавируса — «кракеном».

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