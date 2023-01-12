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    Кудровчане из самой известной высотки страны докричались до уголовного дела. В доме-гиганте замерзают

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    Уголовное дело о некачественной стройке возбуждено во Всеволожском районе Ленобласти после жалоб жителей на холод, плесень и ненадёжность дома-гиганта в Кудрово. Об этом 12 января сообщает региональный Следком.

    Следственный комитет

    О нарушениях при строительстве, которые повлекли разрушение кирпичной стены и промерзание зданий, жильцы Областной, 1, и их соседи из дома 3 рассказали сначала в соцсетях, а потом на личном приёме у начальника следственного управления Сергею Сазину.

    Итогом стало возбуждение дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

    В доме на Областной улице, 1, по самым скромным подсчётам, проживают 11 тысяч человек. Дом «проснулся знаменитым» после публикации на популярном в США, Канаде и Австралии ресурсе Reddit. В конце прошлого года в ЖК с шумом менялась власть.

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