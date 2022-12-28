В самой известной многоэтажке страны происходит переворот. Кудровчане просят огласки

В ЖК «Новый Оккервиль», что в Кудрово, меняется власть. Товарищество собственников хочет взять все под свой контроль, а управляющая компания не желает сдавать позиции. 28 декабря видео противостояния расходится по соцсетям. На кадрах — местные жители пытаются противостоять незнакомцам.
читатель «Фонтанки»
Первым днем битвы стал вторник. Как отмечает 47news, обошлось без драк, но не без вредительства. В трех из 35 подъездов не было воды, а в четвертом кто-то выкрутил датчик пожарной сигнализации. Вечером полиция увезла в отдел председателя ТСЖ «Областная,1» Алексея Васькова. Его опросили и сразу же отпустили домой.
Собственники помещений жилого комплекса «Новый Оккервиль» на Областной улице в Кудрово официально оформили решение о смене формы управления на ТСЖ 29 ноября. Ещё через пару недель товарищество направило в комитет Госжилнадзора и контроля Ленобласти заявление о внесении в реестр лицензий 47-го региона. Именно это ведомство ведёт реестр, в котором прописано, какая организация управляет тем или иным домом, оно же фиксирует смену управленцев.