Котят леопарда, к которым не вернулась мать, спасли от машин. Их новый домик тесный, но им это нравится

Спасённые в Приморье котята леопарда осваиваются в карантинном боксе центра реабилитации МРОО «Центр "Тигр"» в заповеднике «Земля леопарда». Специалисты постоянно смотрят за ними, но удаленно, с помощью камер. «Важно, чтобы пока малыши оставались в таком искусственном логове — им нужно окрепнуть», — отмечают в телеграм-канале заповедника 12 января.

В начале января двух полуторамесячных детенышей леопарда спасли на дороге у границ национального парка. Они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Малыши недавно научились ходить, и самка, вероятно, впервые вывела их из логова, чтобы отвести к добыче, но автомобильная дорога разделила их. Специалисты какое-то время наблюдали за ними, рассчитывая, что мать придёт. Но самка не вернулась, не удалось даже найти её следы. При этом похолодание и снег в три раза выше самих котят подвергали их риску обморожения. В итоге их решили отловить — чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин.

