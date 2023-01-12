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    Котят леопарда, к которым не вернулась мать, спасли от машин. Их новый домик тесный, но им это нравится

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    Спасённые в Приморье котята леопарда осваиваются в карантинном боксе центра реабилитации МРОО «Центр "Тигр"» в заповеднике «Земля леопарда». Специалисты постоянно смотрят за ними, но удаленно, с помощью камер. «Важно, чтобы пока малыши оставались в таком искусственном логове — им нужно окрепнуть», — отмечают в телеграм-канале заповедника 12 января.

    «Земля леопарда» — дирекция заповедников

    В начале января двух полуторамесячных детенышей леопарда спасли на дороге у границ национального парка. Они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Малыши недавно научились ходить, и самка, вероятно, впервые вывела их из логова, чтобы отвести к добыче, но автомобильная дорога разделила их. Специалисты какое-то время наблюдали за ними, рассчитывая, что мать придёт. Но самка не вернулась, не удалось даже найти её следы. При этом похолодание и снег в три раза выше самих котят подвергали их риску обморожения. В итоге их решили отловить — чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин.

    «Земля леопарда» — дирекция заповедников

    Первый ветеринарный осмотр показал, что состояние полуторамесячных малышей удовлетворительное, внешних повреждений и травм нет, рентген аномалий не выявил. Во время процедуры наркоз котятам не вводили, а удерживали их вручную. Сейчас они активно едят молочную смесь для кошачьих с поливитаминами и печень, скоро в их рацион добавят мясо. Пища для подопечных центра реабилитации приобретается за счёт пожертвований.

    Фото: «Земля леопарда» — дирекция заповедников

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    Комментарии 1

    radon12 Янв 2023 в 17:25
    Киииисы!
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