Госпожа, Казначей и Каскадер теперь любуются на небо с друзьями и балуются яблочками

В музее-заповеднике «Царское Село» квартирный вопрос больше не портит — по крайней мере, лошадей. Орловские рысаки, катающие посетителей по Александровскому парку, переселились в теплую просторную конюшню на Императорской ферме. Новоселье, ставшее возможным после завершения первой очереди реставрационных работ, отметили яблоками и морковью.

Теперь у каждой из десяти царскосельских лошадей — собственный денник с «удобствами»: автопоилками и специальным противоскользящим покрытием. По свидетельству сотрудников, Госпожа, Казначей, Карат, Каскадер, Крапивник, Крона, Летний Жар, Отпор, Снеток и Талисман уже освоили блага цивилизации и с автопоилками даже играют. Характерная особенность нового помещения — стеклянный фонарь, пропускающий дневной свет.

«Мне даже показалось, что наши лошади улыбались от радости. Здесь совершенно особая аура — они видят небо. Мы счастливы, что наши условия теперь соответствуют стандартам содержания лошадей в современном конном мире», — цитируют в ГМЗ тренера конного комплекса Наталью Леонидову.



Исторический комплекс Императорской фермы расположен на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой, он состоит из девяти зданий, выстроенных в 1818–1828 годах архитектором Адамом Менеласом и до ремонта пребывавших в частично аварийном состоянии. Под конюшню оборудовано историческое здание коровника площадью 839 квадратных метров.

