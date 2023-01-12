ГИБДД просит малоопытных водителей не садиться за руль из-за снегопада

Госавтоинспекция призвала петербургских водителей соблюдать особые меры осторожности в связи с накрывшим город снегопадом. Из-за того, что непогода может привести к возникновению дорожных аварий, автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию.



Малоопытным водителям в четверг, 12 января, в ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рекомендовали вообще по возможности отказаться от поездок на личной машине. Пешеходам также необходимо быть бдительными и двигаться лишь по освещённым участкам дорог и только навстречу движению транспорта, отметили в ГИБДД.

