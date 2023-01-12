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    СМИ: Subway рассматривает возможность продажи своего бизнеса

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    Сеть ресторанов быстрого питания Subway начала искать возможности для продажи бизнеса, сообщает со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, компанию могут оценить в 10 млрд долларов. При этом сделка находится на ранней стадии, и нет гарантий, что она состоится.

    В Subway отказались комментировать информацию о своей структуре собственников и бизнес-планах, сославшись на то, что являются частной компанией, сообщает Reuters. Акции компании никогда не распространялись на биржах.

    Subway в 1965 году основали американцы Фред ДеЛюка и Питер Бак. Первый ресторан открылся в городе Бриджпорте штата Коннектикут. Сеть ресторанов развивается по франшизе. Сейчас она насчитывает более 37 тысяч ресторанов по всему миру. В России Subway впервые появился в 1994 году. В настоящее время в стране работают 599 ресторанов сети.

    Компания принадлежит семьям двух ее основателей. ДеЛюка умер в 2015 году, Бак — в 2021-м. В этом же году СМИ сообщали, что Subway готовится к продаже, но в компании это опровергали.

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