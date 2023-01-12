СМИ: Subway рассматривает возможность продажи своего бизнеса

Сеть ресторанов быстрого питания Subway начала искать возможности для продажи бизнеса, сообщает со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal.



По данным издания, компанию могут оценить в 10 млрд долларов. При этом сделка находится на ранней стадии, и нет гарантий, что она состоится.



В Subway отказались комментировать информацию о своей структуре собственников и бизнес-планах, сославшись на то, что являются частной компанией, сообщает Reuters. Акции компании никогда не распространялись на биржах.



Subway в 1965 году основали американцы Фред ДеЛюка и Питер Бак. Первый ресторан открылся в городе Бриджпорте штата Коннектикут. Сеть ресторанов развивается по франшизе. Сейчас она насчитывает более 37 тысяч ресторанов по всему миру. В России Subway впервые появился в 1994 году. В настоящее время в стране работают 599 ресторанов сети.

