Bloomberg: У украинской армии из-за морозов замерзают батареи для дронов

В последние дни на востоке Украины сохраняются морозы, и твёрдая почва даёт возможность развивать наступления. Однако важнее человеческий фактор. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков. По их словам, минус 8–14 градусов — это «слишком холодно, чтобы солдаты могли эффективно сражаться, проводя дни вдали от укрытий, что требуется для любого наступательного прорыва».



«Человеческий фактор гораздо важнее, чем транспортные средства», — сказал Эд Арнольд, аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне, бывший британский пехотный офицер. В морозную погоду моральный дух, мобильность и логистика могут быть подорваны. Замерзшие батареи для дронов и радиостанций приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость может вывести из строя беспилотники-разведчики, необходимые для артиллерийского обстрела обороны, отмечается в публикации.

