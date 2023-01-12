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    Боевые действия на Украине

    Bloomberg: У украинской армии из-за морозов замерзают батареи для дронов

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    В последние дни на востоке Украины сохраняются морозы, и твёрдая почва даёт возможность развивать наступления. Однако важнее человеческий фактор. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков. По их словам, минус 8–14 градусов — это «слишком холодно, чтобы солдаты могли эффективно сражаться, проводя дни вдали от укрытий, что требуется для любого наступательного прорыва».

    «Человеческий фактор гораздо важнее, чем транспортные средства», — сказал Эд Арнольд, аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне, бывший британский пехотный офицер. В морозную погоду моральный дух, мобильность и логистика могут быть подорваны. Замерзшие батареи для дронов и радиостанций приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость может вывести из строя беспилотники-разведчики, необходимые для артиллерийского обстрела обороны, отмечается в публикации.

    «Даже пешие патрули, которые обычно могут преодолевать 15–20 км в день, могут внезапно преодолеть только пять, потому что они сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды, и они просто не могут сделать столько же в сложных условиях», — поясняет Арнольд.

    По его словам, больше всего военных планировщиков беспокоит то, что заморозки могут внезапно смениться оттепелями, в результате чего наступательные войска останутся без снабжения и без защиты, поскольку колесные машины, в том числе бензовозы, «снова застрянут в печально известной липкой украинской грязи».

    По прогнозу синоптиков, температура на востоке Украины поднимется выше нуля градусов уже на следующей неделе.

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