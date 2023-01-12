Водитель в Кудрово врезался в припаркованную машину и обстрелял из травмата свою

Предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Сотрудники полиции задержали во Всеволожском районе Ленобласти водителя, устроившего стрельбу в одном из дворов. Стрелял он, по данным правоохранителей, по своей же машине, а очевидцы говорили, что по женщине.
В 16:13 11 января в полицию Всеволожского района поступила информация о стрельбе у дома 2 по Английской улице в Кудрово, сообщает 12 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские задержали 31-летнего мужчину. Правоохранители установили, что около 16:10 он на своей Toyota Carina E не справился с управлением и врезался в припаркованный KIA Rio, после чего вышел из автомобиля, достал травматический пистолет и трижды выстрелил из него в свою машину.
Буйного водителя засняли очевидцы, они же позвонили в полицию. С их слов на записи, мужчина после ДТП стрелял по женщине и той помогли укрыться в подъезде. На кадрах он стреляет куда-то в сторону, позже видно, что в том направлении стоит белая «КИА» с подбитой задней частью.
Задержанного доставили в отдел полиции. Травматический пистолет у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным 47News, мужчина — владелец фирмы, которая занимается строительством и обслуживанием автомобильных дорог.