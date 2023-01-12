Водитель в Кудрово врезался в припаркованную машину и обстрелял из травмата свою

Сотрудники полиции задержали во Всеволожском районе Ленобласти водителя, устроившего стрельбу в одном из дворов. Стрелял он, по данным правоохранителей, по своей же машине, а очевидцы говорили, что по женщине.

В 16:13 11 января в полицию Всеволожского района поступила информация о стрельбе у дома 2 по Английской улице в Кудрово, сообщает 12 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские задержали 31-летнего мужчину. Правоохранители установили, что около 16:10 он на своей Toyota Carina E не справился с управлением и врезался в припаркованный KIA Rio, после чего вышел из автомобиля, достал травматический пистолет и трижды выстрелил из него в свою машину.