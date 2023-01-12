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    Крупный пожар на Свердловской снял на видео дрон. Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха

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    Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 12 января выехали на Свердловскую набережную, 4, где ночью тушили сильный пожар. Там взяли атмосферный воздух, чтобы проверить «содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    Отобранные пробы направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», сообщает пресс-служба управления.

    Информация о пожаре в производственно-складском здании по адресу: Свердловская набережная, 4, лит. Б, поступила в МЧС в 02:51. Пожару присвоили второй номер сложности, огонь охватил 400 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только к 06:31, продолжается работа по первому номеру. Соседние здания удалось спасти, их тоже проливали из нескольких стволов. ГУ МЧС показывало, как тушат этот пожар. Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» публикует ещё одно видео, сделанное с помощью дрона.

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