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    Сильный пожар на Свердловской набережной, огонь охватил 400 кв. м

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    Крупный пожар тушили минувшей ночью, 12 января, в Калининском районе Петербурга, на это ушло больше четырёх часов.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Свердловскую набережную, 4, что рядом со Свердловским садом, поступил в 02:51. В одноэтажном доме под литерой Б расположены складские помещения. Площадь здания — 15 на 40 метров, огонь охватил сначала 200 квадратных метров кровли, а затем 400 квадратных метров. На место прибыли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

    В 03:23 ранг пожара повысили до второго номера и только спустя два с лишним часа, в 04:36, локализовали. В 04:44 был дан отказ второму номеру, в 06:31, с ликвидацией открытого горения, — отказ номеру 1БИС, работа продолжилась по первому номеру. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в управлении.

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    По данным «Яндекс.Карт», по данному адресу находится много организаций, в том числе магазины и бизнес-центр. Движение по Свердловской набережной в этом месте затруднено, что обычно связано с затором перед светофором на Арсенальной улице.

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