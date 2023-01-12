Сильный пожар на Свердловской набережной, огонь охватил 400 кв. м

Крупный пожар тушили минувшей ночью, 12 января, в Калининском районе Петербурга, на это ушло больше четырёх часов.



Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Свердловскую набережную, 4, что рядом со Свердловским садом, поступил в 02:51. В одноэтажном доме под литерой Б расположены складские помещения. Площадь здания — 15 на 40 метров, огонь охватил сначала 200 квадратных метров кровли, а затем 400 квадратных метров. На место прибыли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.



В 03:23 ранг пожара повысили до второго номера и только спустя два с лишним часа, в 04:36, локализовали. В 04:44 был дан отказ второму номеру, в 06:31, с ликвидацией открытого горения, — отказ номеру 1БИС, работа продолжилась по первому номеру. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в управлении.

