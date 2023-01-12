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    Повышенный номер пожару на Свердловской присвоили сразу — из-за пламени и зарева. МЧС показывает видео

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    Петербургское ГУ МЧС показывает, как ночью 12 января тушили крупный пожар на Свердловской набережной, для этого пришлось ломать стены. Заливали и соседние здания — из нескольких стволов. Работа на месте продолжается.

    Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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    О пожаре в доме 4, литер Б, по Свердловской набережной, напомним, стало известно в 02:51. Это двухэтажное производственно-складское здание четвёртой степени огнестойкости. Повышенный номер пожару дали сразу, так как наблюдалось открытое горение и зарево. С огнём борются 70 человек с помощью 18 единиц техники. На тушение и защиту соседних зданий подано 12 стволов и проложено пять магистральных линий.

    ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

    Пожарные сняли угрозу распространения на соседние здания. В 04:44 был дан отказ второму номеру, а после ликвидации открытого горения в 06:31 — и отказ номеру 1БИС. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

    Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

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