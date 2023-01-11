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    Боевые действия на Украине

    Омбудсмен Москалькова обсудила с украинским коллегой местоположение военных РФ

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    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила местонахождение пропавших российских военных. Об этом 11 января сообщает ТАСС.

    Москалькова сказала, что обменялась с украинским коллегой списками без вести пропавших военнослужащих. В итоге удалось найти ряд людей, которые сейчас живы, находятся в плену.

    «Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены», — заявила омбудсмен. Некоторых из них уже вернули домой.

    Ранее о встрече с Лубинцом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале. Она уточнила, что темами беседы стали оказание гуманитарной помощи украинцам и россиянам.

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