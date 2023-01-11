Минздрав прокомментировал ситуацию с доставкой лекарств, а в Ленобласти успокаивают льготников

В Минздраве не видят проблем с поставкой лекарств в аптеки: отсутствие некоторых препаратов повышенного спроса временно, ситуация стабильна. Об этом 11 января сообщил журналистам замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.
По его словам, сейчас объёмы поставок и ввода лекарств в гражданский оборот «в целом соответствуют», а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Поставщики и производители «эффективно справляются» с повышенным спросом на препараты в период роста заболеваемости вирусными инфекциями.
«Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности», — приводит слова Глаголева РИА Новости.
О возможных проблемах с лекарствами сообщил Росздравнадзор. В ведомстве предупредили, что из-за повышенного спроса и логистических трудностей в аптеках может возникнуть временный дефицит отдельных препаратов.
В администрации Ленобласти уже заверили, что логистические сложности поставщиков льготников в регионе не затронут.
«По данным ГАУ ЛО «Ленфарм», регион на 2023 год уже заключил порядка 70 государственных контрактов на сумму почти 1,6 млрд рублей. Их исполнение для всех поставщиков является приоритетным», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» рассказывала, почему к концу года заканчиваются лекарства, и что с этим делают петербургские власти.