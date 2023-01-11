Минздрав прокомментировал ситуацию с доставкой лекарств, а в Ленобласти успокаивают льготников

В Минздраве не видят проблем с поставкой лекарств в аптеки: отсутствие некоторых препаратов повышенного спроса временно, ситуация стабильна. Об этом 11 января сообщил журналистам замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

По его словам, сейчас объёмы поставок и ввода лекарств в гражданский оборот «в целом соответствуют», а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Поставщики и производители «эффективно справляются» с повышенным спросом на препараты в период роста заболеваемости вирусными инфекциями.

«Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности», — приводит слова Глаголева РИА Новости.

О возможных проблемах с лекарствами сообщил Росздравнадзор. В ведомстве предупредили, что из-за повышенного спроса и логистических трудностей в аптеках может возникнуть временный дефицит отдельных препаратов. В администрации Ленобласти уже заверили, что логистические сложности поставщиков льготников в регионе не затронут.