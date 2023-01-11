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    Росздравнадзор предупредил о временном недостатке лекарств в аптеках

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    В аптеках возможен недостаток лекарственных препаратов повышенного спроса из-за поиска новых логистических путей и задержек поставок на границе. Об этом говорится в сообщении Росздравнадзора 11 января.

    «В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.

    В федеральной службе настаивают, что дефектура временная: дистрибьюторы работают над оперативной доставкой и изменением логистических путей.

    Покупателей просят не рисковать финансами и здоровьем и не приобретать препараты у перекупщиков.

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