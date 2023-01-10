«Зеленый коридор» для общественного транспорта появится еще на нескольких улицах Петербурга. Посмотрите, на каких

Дирекция по организации дорожного движения выбрала подрядчиков по нескольким контрактам, связанным с установкой и настройкой светофоров. На очередных улицах Петербурга появятся «зеленые коридоры» для общественного транспорта.
Судя по сайту госзакупок, протоколы опубликованы 10 января, но они обезличены. Это относится, в частности, к аукциону по «созданию технических средств организации дорожного движения для организации приоритетного пропуска (коридора) маршрутных транспортных средств по Невскому пр.»; стартовая цена — 89 млн рублей, победитель снизил ее незначительно. В техзадании речь идет об установке светофоров на перекрестках Невского проспекта с проспектом Бакунина и с Харьковской улицей. Модернизировать светофорные объекты надо на перекрестках с Суворовским, Полтавской, Перекупным переулком, Исполкомской и улицей Александра Невского. В рамках этого же контракта нерегулируемый пешеходный переход должен появиться у дома № 20 по Новгородской улице (то есть у Невской ратуши). Работы должны быть выполнены в 2023 году.
Аналогично дело обстоит с Заневским проспектом, где стартовая цена контракта в 100 млн рублей уменьшилась на миллион. Там надо модернизировать светофоры на перекрестках магистрали с ул. Стахановцев, Новочеркасским пр., пр. Шаумяна, пр. Энергетиков, а также у дома 59.
Нерегулируемые пешеходные переходы должны появиться по адресам:
- Магнитогорская ул., д. 11;
- Малоохтинский пр., д. 61;
- Большеохтинский пр. — Синявинская ул.;
- Ленская ул., д. 6;
- объездная дорога у дома 8, корп. 7, литера 3, по Уткину пр.;
- ул. Крюкова, д.10;
- ул. Даниила Хармса, д. 3, корп. 1.
Еще перед Новым годом ДОДД также выбрал разработчика проектно-сметной документации для установки «приоритетных» светофоров на участке проспекта Энгельса от Новороссийской улицы до улицы Сергея Марго.
Кроме того, ДОДД готовится подписать контракты на создание системы автоматизированного управления дорожным движением по Октябрьской набережной, пр. Обуховской Обороны и Петербургскому шоссе. Правда, в этом случае речь идет о модернизации светофорных объектов и создании пешеходных переходов — но без указания «зеленого коридора» в титуле. Однако среди целей закупки также указана «организация приоритетного пропуска маршрутных транспортных средств».
Напомним, «зеленые коридоры» для общественного транспорта с помощью светофоров, которые могут фиксировать проезд такого транспорта, в центре Петербурга начали появляться в последние годы. В частности, оборудование модифицировали на Малой и Большой Морских улицах и на Суворовском проспекте.