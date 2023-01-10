«Зеленый коридор» для общественного транспорта появится еще на нескольких улицах Петербурга. Посмотрите, на каких

Дирекция по организации дорожного движения выбрала подрядчиков по нескольким контрактам, связанным с установкой и настройкой светофоров. На очередных улицах Петербурга появятся «зеленые коридоры» для общественного транспорта.



Судя по сайту госзакупок, протоколы опубликованы 10 января, но они обезличены. Это относится, в частности, к аукциону по «созданию технических средств организации дорожного движения для организации приоритетного пропуска (коридора) маршрутных транспортных средств по Невскому пр.»; стартовая цена — 89 млн рублей, победитель снизил ее незначительно. В техзадании речь идет об установке светофоров на перекрестках Невского проспекта с проспектом Бакунина и с Харьковской улицей. Модернизировать светофорные объекты надо на перекрестках с Суворовским, Полтавской, Перекупным переулком, Исполкомской и улицей Александра Невского. В рамках этого же контракта нерегулируемый пешеходный переход должен появиться у дома № 20 по Новгородской улице (то есть у Невской ратуши). Работы должны быть выполнены в 2023 году.

