На Большой Морской и Малой Морской улицах пустили «зеленую волну» для автобусов

Как сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, на участках Малой Морской и Большой Морской улиц от Невского проспекта до Вознесенского заработал светофорный приоритет общественного транспорта. В рамках проекта «зеленая волна» режим работы светофоров адаптировали так, чтобы они в реальном времени подстраивались под данные о движении общественного транспорта и интенсивности транспортных потоков. Для этого на светофорах устанавливают датчики и антенны системы управления, которые считывают информацию о движущемся общественном транспорте с бортовым оборудованием и регулируют точность расписания при подъезде к остановкам.

На двух улицах в историческом центре Петербурга изменили режим работы светофоров ради предоставления приоритета общественному транспорту. Автобусам и троллейбусам обеспечили «зеленую волну».

По Малой Морской улице ходят троллейбусы № 5 и № 22 и автобусы №№ 3, 10, 22 и 27. По Большой Морской улице проходят трассы автобусных маршрутов №№ 3 , 22 и 27.

В октябре «зеленую волну» для общественного транспорта запустили на Суворовском проспекте. «Фонтанка» рассказывала, на каких еще улицах отдают приоритет автобусам и троллейбусам.