На юге Петербурга начали сносить гаражи для строительства трамвайной линии до Славянки

В Московском районе Петербурга начались работы по освобождению территории для строительства новой трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Во вторник, 10 января, там приступили к демонтажу гаражей, расположенных близ дома 48а по Московскому шоссе. Здесь намерены проложить рельсы.
Как сообщили в комитете по контролю за имуществом администрации Петербурга, ранее в отношении данного участка между городским правительством и ГСК «Метро Московское» был заключён договор на размещение временной коллективной автостоянки. Более полугода назад город направил арендатору уведомление об отказе от договора. Согласно документу, пользователь был обязан самостоятельно освободить территорию, однако в указанный срок это сделано не было. При этом в настоящее время никаких законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет, пояснили в Смольном.
Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Напомним, что планируемая протяжённость новой трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» составит 21 км. Её строительство намерены завершить в 2024 году.
«Фонтанка» писала, что в конце прошлого года стало известно о подорожании государственно-частного проекта. В Смольном подтвердили, что дополнительные расходы на него из городского бюджета превысят 20 млрд рублей.