    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    763мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.3eur75.08

    На юге Петербурга начали сносить гаражи для строительства трамвайной линии до Славянки

    12699
    40 комментариев

    В Московском районе Петербурга начались работы по освобождению территории для строительства новой трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Во вторник, 10 января, там приступили к демонтажу гаражей, расположенных близ дома 48а по Московскому шоссе. Здесь намерены проложить рельсы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили в комитете по контролю за имуществом администрации Петербурга, ранее в отношении данного участка между городским правительством и ГСК «Метро Московское» был заключён договор на размещение временной коллективной автостоянки. Более полугода назад город направил арендатору уведомление об отказе от договора. Согласно документу, пользователь был обязан самостоятельно освободить территорию, однако в указанный срок это сделано не было. При этом в настоящее время никаких законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет, пояснили в Смольном.

    Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

    Напомним, что планируемая протяжённость новой трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» составит 21 км. Её строительство намерены завершить в 2024 году.

    «Фонтанка» писала, что в конце прошлого года стало известно о подорожании государственно-частного проекта. В Смольном подтвердили, что дополнительные расходы на него из городского бюджета превысят 20 млрд рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургТрамвайСмольный
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 40

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close