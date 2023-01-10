Говорите, холодно? В Якутии термометр показал минус 60 градусов

В селе Жилинда Оленекского района Республики Саха (Якутия) зафиксированы 60-градусные морозы. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«Жилинда. Температура воздуха минус 60 градусов. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер — штиль», — уточняется в сообщении.



При этом ещё в девяти пунктах Якутии синоптики фиксируют температуру ниже 50 градусов. В Якутске температура накануне, 9 января, составила «всего лишь» 39 градусов мороза.



«Фонтанка» писала, что в Петербурге во вторник, 10 января, будет идти снег, а в отдельных районах возможна метель. Температура воздуха утром в городе составляла минус 9 градусов, дневное значение — минус 3–5. Завтра, 11 января, ожидается усиление ветра.

