В МЧС предупредили об усилении ветра в Петербурге

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 10 января сообщает городское ГУ МЧС.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 11 января, в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
«Фонтанка» писала, что сегодня, во вторник, в Петербурге будет снег, а в отдельных районах метель. Температура воздуха, по данным на 8 часов утра, составляла минус 9 градусов, дневное значение — минус 3–5. Центр «ФОБОС» пояснял, что город на Неве накрыл своей облачной системой тёплый атмосферный фронт.