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    РБК: Генерал Лапин возглавил главштаб Сухопутных войск

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    Генерал-полковника Александра Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, пишет 10 января РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Аналогичную информацию сообщает «Ура.ру».

    Ранее Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» в ходе боевых действий на территории Украины. Он занимал эту должность до ноября 2022 года. Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал Лапина за то, что российские войска оставили Красный Лиман. О генерале критически высказывался в том числе и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    С биографией Александра Лапина можно ознакомиться на «Фонтанке».

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