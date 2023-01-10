Врач-рентгенолог из Петербурга обеднела на 6,6 млн рублей за месяц, пытаясь сохранить деньги

Телефонные мошенники смогли обмануть пожилого врача-рентгенолога из уважаемого в Петербурге медицинского учреждения. 77-летняя женщина перевела на продиктованные счета свои сбережения.
Как стало известно «Фонтанке» 10 января, накануне вечером в полицию обратилась доктор-рентгенолог и рассказала, что с 1 по 30 декабря ей названивала неизвестная, назвавшаяся сотрудницей ЦБ РФ. Она рассказала женщине старую историю о том, что злоумышленники хотят похитить деньги со счета петербурженки, поэтому средства нужно срочно перевести на безопасный счет. Несколько раз потерпевшая ходила отправлять накопления. В сумме получилось чуть больше 6,6 млн рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.