Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом говорится на сайте местного комиссариата по медиа.



«Комиссариат дает разрешение TVR Studios B.V. предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого СМИ через канал под названием TV Rain», — сообщает ведомство.

Публикация о получении лицензии датирована 22 декабря, но телеканал получение лицензии еще не комментировал.

В конце прошлого года Латвия аннулировала лицензию «Дождя» из-за слов ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным. Следом вещание телеканала прекратила и Литва.