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    Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах

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    Телеканал «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом говорится на сайте местного комиссариата по медиа.

    «Комиссариат дает разрешение TVR Studios B.V. предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого СМИ через канал под названием TV Rain», — сообщает ведомство.

    Публикация о получении лицензии датирована 22 декабря, но телеканал получение лицензии еще не комментировал.

    В конце прошлого года Латвия аннулировала лицензию «Дождя» из-за слов ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным. Следом вещание телеканала прекратила и Литва.

    * Признан Минюстом РФ иноагентом.

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