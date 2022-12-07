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    Литва прекращает вещание «Дождя»* из-за аннулирования латвийской лицензии

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    17 комментариев

    Литва запрещает вещание телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) в республике с завтрашнего дня. Об этом 7 декабря заявила представитель литовской Комиссии по радио и телевидению Бируте Кершене.

    «После того, как Латвия прекратила действие лицензии телеканала «Дождь», те трансляторы в Литве, в эфире которых он был доступен, лишились юридических оснований для его ретрансляции. Она велась на основе латвийской лицензии», — объяснила она (цитата по ТАСС).

    По словам Кершене, литовский регулятор не следил за программами «Дождя». Его можно было смотреть только по кабельным каналам, причем в пакетах всего трех из 50 операторов.

    В «Дожде» обвинения латвийских властей сочли абсурдными. «Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Что где-то свобода, а дома несвобода», — в свою очередь заявил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав историю с «Дождем» ярким примером «ошибочности таких иллюзий».

    Несколько дней назад в Латвии телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России (латвийские власти считают полуостров украинским). Также в эфире телеканала прозвучали слова «наша армия» в отношении ВС РФ.

    Вскоре «Дождь»* уволил журналиста Алексея Коростелева, который попросил делиться информацией о проблемах ВС РФ, и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

    *Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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    Комментарии 17

    27564035607 Дек 2022 в 15:18
    А Техас в составе США можно показывать?
    +0−0
    Lynnot7807 Дек 2022 в 15:07
    В продолжение темы о "хороших" и "плохих" для Запада русских.
    +0−0
    Потёртый русский07 Дек 2022 в 15:00
    В РФ «Дождь» прикрыли за фейки о коррупции, в Латвии - за фейки про Крым.
    +1−1
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