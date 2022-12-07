Литва прекращает вещание «Дождя»* из-за аннулирования латвийской лицензии

Литва запрещает вещание телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) в республике с завтрашнего дня. Об этом 7 декабря заявила представитель литовской Комиссии по радио и телевидению Бируте Кершене.

«После того, как Латвия прекратила действие лицензии телеканала «Дождь», те трансляторы в Литве, в эфире которых он был доступен, лишились юридических оснований для его ретрансляции. Она велась на основе латвийской лицензии», — объяснила она (цитата по ТАСС).

По словам Кершене, литовский регулятор не следил за программами «Дождя». Его можно было смотреть только по кабельным каналам, причем в пакетах всего трех из 50 операторов.