Литва прекращает вещание «Дождя»* из-за аннулирования латвийской лицензии

Литва запрещает вещание телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) в республике с завтрашнего дня. Об этом 7 декабря заявила представитель литовской Комиссии по радио и телевидению Бируте Кершене.
«После того, как Латвия прекратила действие лицензии телеканала «Дождь», те трансляторы в Литве, в эфире которых он был доступен, лишились юридических оснований для его ретрансляции. Она велась на основе латвийской лицензии», — объяснила она (цитата по ТАСС).
По словам Кершене, литовский регулятор не следил за программами «Дождя». Его можно было смотреть только по кабельным каналам, причем в пакетах всего трех из 50 операторов.
В «Дожде» обвинения латвийских властей сочли абсурдными. «Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Что где-то свобода, а дома несвобода», — в свою очередь заявил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав историю с «Дождем» ярким примером «ошибочности таких иллюзий».