Аэрофобам не смотреть. У самолета на Магадан в небе открылась «дверь»

Героями фильмов ужасов могли почувствовать себя пассажиры самолета, летевшего из якутского Магана в Магадан. Он едва не развалился в воздухе, пишет 9 января со ссылкой на читателей телеграм-канала «Недальний Восток». Полет «с ветерком» запечатлел один из пассажиров.
Инцидент произошел в понедельник на борту АН-26–100 компании «ИрАэро». При взлете у самолета внезапно открылся грузовой отсек для багажа. По словам очевидцев, у пассажиров улетели шапки. В аэропорт пришлось возвращаться «в насквозь продуваемом самолете с приоткрытой дверью».
Как сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета, пострадавших нет. Пассажиров обеспечили гостиницей и питанием. Ведомство проводит проверку.