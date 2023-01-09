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    Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1

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    С 10 января 2023 года Microsoft завершает поддержку операционной системы Windows 8.1. После этой даты пользователи уже не смогут получить для нее обновления и техническую помощь, напоминают на сайте компании.

    Компьютеры на Windows 8.1 по-прежнему будут работать, но Microsoft больше не будет предоставлять для них обновления программного обеспечения и системы безопасности (или исправления), а также техническую поддержку по любой проблеме. «Хотя вы можете продолжать использовать компьютер под управлением Windows 8.1, без дальнейших обновлений программного обеспечения и системы безопасности, ваш компьютер будет подвержен большему риску заражения вирусами и вредоносными программами», — говорится на сайте компании. Microsoft не будет предлагать для Windows 8.1 программу расширенного обновления безопасности (ESU).

    Последней поддерживаемой версией браузера Microsoft Edge на Windows 8.1 станет 109, выпуск которой планируется на неделе с 12 января. После 10 января на компьютер с Windows 8.1 также нельзя будет купить и установить новые приложения и игры из Microsoft Store, а уже установленные будут получать обновления издателя до 30 июня (если поддержка предоставляется независимо от разработчика, то, возможно, и позже).

    Пользователям в Microsoft порекомендовали обновить систему до более актуальной и поддерживаемой версии Windows, а если устройство слишком старое для нее — купить новый компьютер на Windows 11. Система Windows 10 будет поддерживаться до 14 октября 2025 года.

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