Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1

С 10 января 2023 года Microsoft завершает поддержку операционной системы Windows 8.1. После этой даты пользователи уже не смогут получить для нее обновления и техническую помощь, напоминают на сайте компании.



Компьютеры на Windows 8.1 по-прежнему будут работать, но Microsoft больше не будет предоставлять для них обновления программного обеспечения и системы безопасности (или исправления), а также техническую поддержку по любой проблеме. «Хотя вы можете продолжать использовать компьютер под управлением Windows 8.1, без дальнейших обновлений программного обеспечения и системы безопасности, ваш компьютер будет подвержен большему риску заражения вирусами и вредоносными программами», — говорится на сайте компании. Microsoft не будет предлагать для Windows 8.1 программу расширенного обновления безопасности (ESU).