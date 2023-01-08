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    После потопа в квартире на юго-западе Петербурга нашли мертвого пенсионера и склад оружия

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    Полицейские нашли в одном из домов на юго-западе Петербурга тело пенсионера. Он хранил дома арсенал из 16 различных видов оружия. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 января.

    В квартире на проспекте Космонавтов, 48, где 6 января и нашли 69-летнего мужчину, первыми приехали коммунальщики - соседей снизу затапливало. После вскрытия квартиры было найдено тело мужчины, который меньше месяца не дожил до 70-летия. Причина смерти устанавливается, но, вероятней всего, она не криминальная.

    Во время осмотра квартиры полицейские нашли внушительный запас оружия: несколько ружей, автомат, пистолеты и револьверы - охотничьи и травматические, а ещё 388 патронов к ним. Как и откуда они появились у пенсионера, жившего в одиночестве, пока неизвестно.

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