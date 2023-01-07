«Глубинному народу» волноваться не о чем. Что будет с российской экономикой в 2023 году

Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





2022 год показал всем, что прогнозы — дело неблагодарное, а экономические — в особенности, но по просьбе «Фонтанки» эксперты все-таки наметили контуры будущего года и указали на переменные, от которых будет зависеть вектор движения российской экономики. Ее перспективы в целом весьма туманны, а если делить на отрасли и людей — одним в 2023 году будет жить хорошо, у других дела будут «средней паршивости», а «глубинному народу», похоже, волноваться не о чем — ничего у него не поменяется. Разве что придется подстраивать свои потребности под то, что смогут предложить магазинные полки.



Главный экономический сюжет года «Российская экономика — это производная от цен на нефть, в чем мы могли убедиться в этом году как никогда», — отмечает создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев.

Российская экономика пережила все потрясения 2022 года легче, чем ей пророчили сразу после 24 февраля. Это произошло благодаря высоким ценам на нефть. Правительство могло извлекать доходы от сырьевого сектора и направлять их туда, куда считало нужным, поэтому спад экономики замедлился и стабилизировался курс валют. Так, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в декабре, что ожидает падения экономики по итогам 2022 года вблизи 3 %, в то время как в марте объективно звучали прогнозы экспертов о падении ВВП на 10 % и более. И это звучало правдоподобно. Но курс доллара после всплеска в марте до 100 рублей долгое время оставался на уровне 60 рублей и пришел в движение только недавно в связи с началом действия нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть, после которого российская нефть подешевела.



«Как только заколебались нефтяные доходы, мы увидели, что сразу же пошли, как выражается финансовый блок правительства, различные «сигналы». Во всяком случае, в следующем году определяющими будут вопросы нефтегазовых доходов, размеров изъятия налогов из сырьевых отраслей и связанное с этим обеспечение расходов бюджета, будет ли бюджетный дефицит расти или останется на прежнем уровне. По всей видимости, будет рост дефицита бюджета и правительству придется искать возможность это компенсировать. Вот это и будет главный экономический сюжет», — объясняет Прокофьев.



Декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге, профессор Юлия Вымятнина обращает внимание на то, что дефицит бюджета будет частично покрываться за счет средств Фонда национального благосостояния, частично за счет заимствований и, как она предполагает, за счет повышения налогов отдельным отраслям.

«Здесь важно соблюдать осторожность — если мы хотим развития собственной промышленности, нужно оставлять компаниям средства для развития, всячески способствовать наращиванию производительных инвестиций. Кроме того, важно не пытаться за счет контрсанкций и других административных мер создать такие условия для развития внутреннего производства, когда внутренние производители оказываются вне конкуренции. Попытки «тепличного выращивания» внутренней промышленности успеха нигде не имели — созданию качественного продукта способствует в первую очередь высококонкурентная среда», — отмечает она.



Что будет с инфляцией в 2023 году В 2022 году инфляция в России носила немонетарный характер. Это очень важный момент, который подчеркивают экономисты. Рост цен связан не с удешевлением рубля, а с исчезновением импортных товаров из-за санкций. На потребительские цены давят и издержки производителей, столкнувшихся с усиливающейся нехваткой иностранных комплектующих и оборудования.

Проблему решали с помощью параллельного импорта и стимуляцией импортозамещения. Сейчас импорт частично восстановился. Инфляция по итогам года попала в диапазон 12–13 %, как и прогнозировал ЦБ. В 2023 году регулятор ожидает снижения инфляции до 5–7 %.



По мнению Юлии Вымятниной, скорее всего, инфляция в 2023 году действительно удержится в рамках однозначных чисел. «Важную роль здесь сыграет снижение платежеспособного спроса из-за снижения реальных доходов, отъезда части населения и перехода потребителей к более сберегательной модели поведения. Однако и очень низкой инфляция не будет из-за роста издержек производителей и роста цен на импортные товары», — подчеркивает профессор.

Роста безработицы можно точно не ждать. С рабочей силой в стране, наоборот, в ближайшем будущем будет напряженно. Сказывается частичная мобилизация, отъезд граждан за границу, снижение притока трудовых мигрантов и выход на рынок труда молодого поколения, которое существенно меньше по размеру, чем то, что уходит на пенсию. Даже ЦБ считает нехватку сотрудников проинфляционным фактором.



«Поэтому имеет смысл постараться удержать в российских компаниях как можно больше уехавших граждан. Запрет на удаленную работу только усугубит проблему кадрового голода, а вот предложения не применять к таким гражданам повышенный НДФЛ, напротив, будут способствовать стабилизации ситуации», — говорит Вымятнина.

Бюджет на 2023 год предусматривает дефицит в размере в 2 % ВВП. Покрывать его планируют за счет госзаимствований. Как предполагают некоторые эксперты, ЦБ будет стимулировать банки (в первую очередь государственные) покупать гособлигации, что может как раз привести к разгону уже именно монетарной инфляции.

Кому будет жить хорошо в 2023 году В 2023 году в российской экономике продолжится спад. Минэкономразвития ожидает падения экономики по итогам 2023 года на 0,8 %, российское кредитно-рейтинговое агентство АКРА — на 2,8 %.



«Это связано с тем, что последствия части санкций начнут действовать в полную силу именно в это время. Продолжится подстройка экономики к новым условиям — переориентация экспорта, организация нового импорта. Однако здесь есть важные «узкие места», которые невозможно «расширить» в краткосрочной перспективе — транспортная инфраструктура. Переориентация значительной части товарных потоков — как экспорта, так и импорта — в азиатском направлении сдерживается недостаточной пропускной способностью железных дорог, ограниченными мощностями морских и авиаперевозок, невозможностью оперативного строительства новых трубопроводов», — говорит Юлия Вымятнина.



По оценке профессора, в наиболее сложной ситуации окажутся отрасли, попавшие под санкции и существенно затронутые исходом иностранных компаний из России. Это отрасли, связанные с добычей энергоресурсов, автопромом, сектор услуг, чувствительный к снижению доходов населения и его ожиданиям, отъезду части платежеспособных граждан за границу. Сложности из-за ухода иностранных компаний продолжатся и у владельцев торговых центров, складов и офисов.



В то же время достаточно хорошо будут чувствовать себя отрасли, ориентированные на внутренний спрос. В первую очередь это сельское хозяйство, но и у него могут начаться сложности с техникой и комплектующими и, главное, с кормами и племенным и семенным материалом.

Кроме того, будет удерживать позиции ретейл, в первую очередь продуктовый, но его возможности для роста сдерживаются падением реальных доходов населения. В целом Банк России характеризует потребительский спрос сейчас как сдержанный. Несмотря на повышенные инфляционные ожидания, люди склонны к сбережению денег и тратят их осторожно.

«Все зависит от того, экономику какой России мы обсуждаем. Есть Россия тех людей, которые завязаны на СВО. Есть та Россия, которая не завязана на СВО, есть бизнес», — рассуждает управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. У первых «все должно быть средней паршивости», потому что, с точки зрения эксперта, понятно, что боевые действия на Украине останавливаться не будут, в бюджете России заложены деньги, которые в первую очередь будут выделяться и распределяться среди тех, кто связан с вооружением, экипировкой и остальными товарами и услугами для нужд военнослужащих.



Расходы на оборону в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрены на уровне 4,981 млрд рублей. Это ненамного, всего на 302,9 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

Доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев считает, что России в следующем году нужно уходить от «костыльной экономики». В роли костылей в этом году выступили бурнорастущие IT и, например, текстильная промышленность, получившая огромные госзаказы на спецодежду. Государство опирается на эти костыли и дает им всю свою поддержку, в то время как остальные отрасли остаются в стороне.



«Необходимо расширять программы льготного кредитования по всем сферам обрабатывающей промышленности, прежде всего малого и среднего бизнеса, <...> принимать меры, направленные на увеличение предложения», — считает Арефьев. Для этого, по его мнению, нужна политическая воля.



Сразу мысль: а как народ?

Для обычных граждан фундаментально ничего не поменяется, считает Дмитрий Потапенко. «Так называемый глубинный народ уже привык жить в условиях постоянно снижающихся доходов. Они 10 лет не жили богато, не надо и начинать. В этой нехитрой парадигме они и останутся жить», — говорит предприниматель.

В следующем году россияне, у которых сейчас много денег, станут еще богаче, а у кого денег нет — беднее, прогнозирует Дмитрий Прокофьев. «У одного предприятия будет все плохо, а рядом с ним будет стоять точно такое же, где будут океаны денег за счет того, что у другого дела плохо. Это будет время не отраслей, а людей. Кто-то сможет получить разнообразное финансирование, а у кого-то не будет ничего. И рынок здесь ни при чем», — говорит он.

Так будет проходить структурная трансформация экономики, в связи с которой, как пишет ЦБ в своих релизах, россиянам придется серьезно пересмотреть свои потребительские привычки. И это не про экономию.

