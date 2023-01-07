К гадалке не ходи. Святочные гадания для тех, кто не хочет разбрасываться обувью

Эдди Опп/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





В следующие двенадцать дней пророческую силу может обрести не только брошенный через плетень валенок. «Фонтанка» рассказывает, где и как погадать на карьеру, удачу и судьбу в целом без полночных бдений в бане и на перекрёстках.



Когда

Гадать начинают с вечера 6-го и продолжают до 18 января. Самой благоприятной считается ночь под старый Новый год — с 13-го на 14-е. В идеале спрашивать потусторонние силы нужно, распустив волосы, некрещёным снять пояс, крещёным — крестик.



Телевизор

Те, кому наскучили гадания по книгам, могут использовать в качестве оракула телевизор. Мысленно сформулируйте вопрос и включите в полночь любой канал. Первая услышанная фраза и будет ключом к его решению. Берегитесь новостей.

Телефон

Если ответ из телевизора запутал ещё больше, спросите незнакомцев. Приставать ночью на перекрёстке, конечно, аутентично, но холодно и не всегда безопасно. Позвоните на неизвестный номер и попросите сказать «да»/«нет» или назвать имя в случае гадания на любовь. Если делать это не за полночь, то шанс получить цензурный ответ и не «сглазить» год увеличивается.



Когда часы подсказывают, что ничего приличного от случайного собеседника уже не услышать, не откладывайте телефон. Загадайте желание, откройте список контактов, пролистайте и выберите номер наугад. Теперь нужно сложить все цифры, пока не получится однозначное число. Нечетное — сбудется, чётное — нет.

Word

Или любой другой текстовый редактор. Набираете в строчку через пробел имена, какие придут в голову. Закрыв глаза, водите курсором (или пальцем) по получившемуся тексту и в произвольный момент останавливайте — это и будет имя суженого или суженой.



Для тех, кому и подсмотреть в будущее хочется, и интригу сохранить, есть другой вариант. Зажмурьтесь и нажмите любую кнопку на клавиатуре. Какая буква попадётся, с той и будет начинаться имя будущего супруга. Enter обещает несколько браков. Если нажмёте на Delete, то в этом году гулять будете, вероятнее, на чужой свадьбе.

Соцсети

Напишите приглянувшимся незнакомцам в соцсетях. Лучше что-то хорошее, например, поздравьте с праздниками. Первый ответивший будет тёзкой второй половины, так что дайте судьбе больше шансов и не шлите сообщения сразу трём Женям.



Соседи

Получить прогноз на следующий год можно, прислушавшись к соседям. В панельных домах для этого даже не потребуется выходить из квартиры. Если звукоизоляция не позволяет, то предстоит постоять под чужой дверью. Смех сулит весёлый год, ругань — тяжёлый, молчание — спокойный. Если за дверью плач — пополните аптечку. Возраст, пол говорящих, тема и тон беседы, а также ваша фантазия позволят сделать более точные предсказания.

Лифт

Если обивать пороги соседей желания нет, можно отыскать подсказку в парадной и менее подозрительным способом. Вызовите лифт на один из средних этажей, проговорите вопрос, ответом на который будет «да» или «нет», и ждите, пока его не вызовет кто-то ещё. Если кабина поехала вверх, то вас ждёт успех. Вниз — сами понимаете.



Окна

После заката выходите на улицу, вставайте в окружении домов и делайте пару оборотов с закрытыми глазами, мысленно задавая вопрос. Открыв глаза, сосчитайте в доме напротив светящиеся окна. Здесь чётное число — положительный знак, нечётное предвещает сложности.

До заката сфотографируйте вид из собственного окна и присмотритесь к снимку. Если на нём больше мужчин, то в течение года вас ждёт успех в работе. Женщины обещают интересные встречи любовного толка. Безлюдная фотография предполагает год без судьбоносных поворотов.



С огоньком

Вылейте растопленный воск в миску с холодной водой. Если вместе с большими фигурами в воде много мелких капелек — это однозначный знак «к прибыли». Чем больше капель, тем лучше. Достаньте самую большую неведомую кляксу, поднесите её к свече или лампе, поверните так и эдак и посмотрите, на что похожа тень.



Воск можно заменить бумагой. Берёте лист средней плотности, безжалостно комкаете. Полученную композицию водружаете на тарелку, поджигаете и медитируете, очищая сознание. После бережно поднимаете тарелку с обгорелой композицией, освещаете и вглядываетесь в тени. Основное значение имеют ваши личные ассоциации.

Гадание на зеркалах или двух смартфонах

В классическом варианте зазывать суженого из зеркальной «глубинки» нужно голышом в полночь, предварительно удалив из комнаты кошек, собак, всех посторонних и связанные с церковью предметы. Друг против друга устанавливаются два зеркала, желательно равной величины, освещаются двумя свечами. Глядя в галерею взаимных отражений, надо повторять: «Ряженый-суженый, приди ко мне ужинать!» Говорят, он появится в конце «коридора» и подойдёт прямо к гадающей. Самое время крикнуть «чур меня!» и накинуть на одно из зеркал белый платок. Правда, смотреть иногда приходилось очень долго, а увидеть можно всякое.

