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    В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности. Виной тому — трескучий мороз

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    Понижение температуры воздуха стало причиной объявления «желтого» уровня опасности в Петербурге. Об этом 6 января сообщила пресс-служба городской администрации.

    Как следует из информации Росгидрометцентра, трескучие морозы ударят в Петербурге 7 января, с 5 и до 10 утра местами столбик термометра опустится до отметки — 20 градусов по Цельсию.

    О том, что на Петербург надвигаются холода, главный синоптик города Александр Колесов рассказал в своем телеграм-канале, и отметил, что пока самой холодной была ночь на 5 января.

    О потенциально опасной погоде горожан предупреждали 1 января, тогда причиной стал сильный ветер.

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