В Петербурге греют трубы — это подготовка к подступающим морозам

Петербург готов встречать похолодание: температуру в трубах постепенно повышают. Когда среднесуточная температура меняется на градус, у теплоносителя она повышается или понижается на два, сообщает 5 января пресс-служба комитета по энергетике.



Со среды на подающих трубопроводах котельных ГУП ТЭК температуру повысили с 89 до 92 градусов, а в магистральных теплосетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — с 85 до 92.