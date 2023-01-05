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    В Петербурге греют трубы — это подготовка к подступающим морозам

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    Петербург готов встречать похолодание: температуру в трубах постепенно повышают. Когда среднесуточная температура меняется на градус, у теплоносителя она повышается или понижается на два, сообщает 5 января пресс-служба комитета по энергетике.

    Со среды на подающих трубопроводах котельных ГУП ТЭК температуру повысили с 89 до 92 градусов, а в магистральных теплосетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — с 85 до 92.

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    «При дальнейшем понижении температуры наружного воздуха запас мощности теплоисточников позволит обеспечить оптимальный режим работы котельных и температуру теплоносителя для качественного теплоснабжения», — добавляют в ведомстве.

    С 30 декабря аварийно-восстановительные бригады, диспетчеры и специалисты технического обслуживания работают в режиме постоянной готовности. На всякий случай готовы спецтехника, резервное топливное хозяйство, резервные источники электро- и теплоснабжения.

    Самый сильный мороз в городе ждут 7–9 января, когда по ночам будет до минус 15–20 градусов, а в окрестностях ещё холоднее. В Гидрометцентре Петербургу предрекли до минус 23–25 градусов мороза «в ближайшие дни».

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