Готовьте подштанники. В Петербург идёт нешуточный мороз

В ближайшие дни мороз придет почти на половину территории России, Петербург — не исключение. Неутешительным прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По прогнозам синоптика, уже «в ближайшие дни» температура в Петербурге опустится до 23–25 градусов мороза. В среднем в регионах Северо-Западного федерального округа температура будет ниже климатической нормы на 8–19 градусов.

Тяжелее всего придется жителям Магаданской области, Якутии и Чукотки. По словам Вильфанда, там температура может достигнуть минус 48–53 градусов.