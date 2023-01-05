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    Готовьте подштанники. В Петербург идёт нешуточный мороз

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    В ближайшие дни мороз придет почти на половину территории России, Петербург — не исключение. Неутешительным прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    По прогнозам синоптика, уже «в ближайшие дни» температура в Петербурге опустится до 23–25 градусов мороза. В среднем в регионах Северо-Западного федерального округа температура будет ниже климатической нормы на 8–19 градусов.

    Тяжелее всего придется жителям Магаданской области, Якутии и Чукотки. По словам Вильфанда, там температура может достигнуть минус 48–53 градусов.

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