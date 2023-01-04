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    Новый год — новые порядки. Весной электросамокатчикам придется принять измененные дорожные правила

    2040
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    Весной, с 1 марта, в России начнут действовать новые правила езды на электросамокатах. Теперь они считаются средствами индивидуальной мобильности, и передвигаться на них можно будет только с определенной скоростью.

    О новых правилах говорится в соответствующем постановлении правительства РФ. Скорость электросамокатчика не должна превышать 25 километров в час, а вес транспортного средства — 35 килограммов. На электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколёсах и аналогичных механизмах можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, а также по правому краю проезжей части — но с некоторыми условиями.

    Движение средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные знаки.

    Петербургские электросамокаты ушли на зимовку, но обещали вернуться весной.

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