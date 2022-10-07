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    Электросамокаты в ПДД стали средством индивидуальной мобильности. Что теперь запрещено

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    44 комментария

    Правительство утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты получили статус средства индивидуальной мобильности. Теперь передвигаться на них можно с определённой скоростью. Об этом 7 октября говорится на сайте кабмина РФ.

    «Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — сказано в сообщении.

    Масса такого электротранспорта не должна превышать 35 кг. На нём разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

    Движение средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки. Решение об их установке будут принимать местные власти в зависимости от дорожной инфраструктуры и места.

    Пешеходы в таком случае будут получать приоритет. Для того, чтобы пересечь дорогу по пешеходному переходу, пользователям гироскутеров и аналогичных устройств нужно будет спешиваться.

    На электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, при этом их масса не важна. Однако делать это разрешается людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, которое двигается по дороге, должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

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    Комментарии 44

    ProstoZloy07 Окт 2022 в 12:31
    Вместо того, чтобы изобретать очередной закон в духе "аналоговнет", достаточно было хотя бы изучить опыт других стран.
    В Испании электросамокатам со скоростью до 25 км/ч разрешили ездить по велодорожкам и улицам, где скорость движения транспорта ограничена 30 км/ч.
    Водителям запретили выезжать на тротуары, перемещаться по междугородним дорогам, автомагистралям, объездным путям и городским тоннелям.Электросамокаты официально признали транспортными средствами, водителей обязали соблюдать национальные законы о дорожном движении.

    В Нидерландах прокатиться получится только по собственному участку - использование электросамокатов на дорогах общего пользования запрещено.

    В Великобритании использование частных электросамокатов за пределами частных земель также незаконно - проехаться по британским дорогам можно только на взятом в аренду на специальной станции.
    В Японии необходимо водительское удостоверение и регистрация самоката для получения госномера и оплаты налога.
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