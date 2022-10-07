Электросамокаты в ПДД стали средством индивидуальной мобильности. Что теперь запрещено

Правительство утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты получили статус средства индивидуальной мобильности. Теперь передвигаться на них можно с определённой скоростью. Об этом 7 октября говорится на сайте кабмина РФ.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — сказано в сообщении.