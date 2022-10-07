Электросамокаты в ПДД стали средством индивидуальной мобильности. Что теперь запрещено

Правительство утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты получили статус средства индивидуальной мобильности. Теперь передвигаться на них можно с определённой скоростью. Об этом 7 октября говорится на сайте кабмина РФ.
«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — сказано в сообщении.
Масса такого электротранспорта не должна превышать 35 кг. На нём разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.
Движение средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки. Решение об их установке будут принимать местные власти в зависимости от дорожной инфраструктуры и места.
Пешеходы в таком случае будут получать приоритет. Для того, чтобы пересечь дорогу по пешеходному переходу, пользователям гироскутеров и аналогичных устройств нужно будет спешиваться.
На электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, при этом их масса не важна. Однако делать это разрешается людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, которое двигается по дороге, должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.