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    Зубастый Чебурашка заработал свой первый миллиард

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    Сеть кинотеатров «Каро» сообщила о новом дневном рекорде по сборам российского кино. Его установила экранизация «Чебурашки».

    «3 января «Чебурашка» покорил отметку в первый миллиард рублей и вышел навстречу к новым прорывам кинопроката нового времени, претендуя на абсолютное первенство по сборам в России», — сообщили в сети.

    Конкуренты «Чебурашки» в прокате тоже все отечественные: «Иван Царевич и Серый волк 5», «Чук и Гек. Большое приключение», «Мира», комедии «Непослушник 2», «Ёлки-иголки» и мелодрама «Бывшие. Happy End».

    Кинорецензию «Фонтанки» на «Чебурашку», стоит ли смотреть фильм и чем он удивил — читайте здесь.

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