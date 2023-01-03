Подозреваемого в поджоге коммуналки в центре Петербурга суд не отпустил домой

Суд не оценил раскаяние подозреваемого в новогоднем поджоге. Предположительно, огнем он пытался выжечь разочарование в любви.
Как сообщает 3 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигуранта дела об «умышленном уничтожении имущества» Дмитрия Сутягина выслушал сегодня Октябрьский райсуд.
Следствие просило арестовать мужчину, которому инкриминируется поджог квартиры на Вознесенском проспекте 1 января. Мужчина, как писала «Фонтанка», ранее встречался с одной из жительниц квартиры, но потом был отвергнут. Сумма нанесенного огнем ущерба составила не менее 50 000 рублей.
Сутягин просил не отправлять его в СИЗО и обещал возместить ущерб. Но суд решил удовлетворить ходатайство следствия и отправил подозреваемого под арест до начала весны.