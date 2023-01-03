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    В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары

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    В МЧС составили рейтинг основных причин возникновения пожаров в России. Как нетрудно догадаться, наиболее частой причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем. Об этом со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева 3 января сообщает ТАСС.

    По словам Еникеева, за 11 месяцев 2022 года неосторожное обращение с огнем привело почти к 48 тыс. возгораний, что составляет почти 37,1 % от общего количества пожаров.

    Также пожары в России зачастую происходят из-за нарушения правил эксплуатации электротехнических устройств — около 47 тыс. (более 36 %), печного оборудования — 21 тыс. (16,1 %). В 7,5 тыс. случаев причинами пожара являются поджоги, на долю которых от общего количества приходится только 5,9 %.

    В общей сложности за 11 месяцев прошлого года в зданиях и сооружениях на территории РФ произошло более 128 тыс. пожаров, в результате которых погибли почти 6,2 тыс. человек.

    «Фонтанка» писала, что за первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров. По данным Минздрава, в результате пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, 56 человек погибли.

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    Комментарии 5

    mrA03 Янв 2023 в 12:37
    из-за огня.
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