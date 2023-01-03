В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары

В МЧС составили рейтинг основных причин возникновения пожаров в России. Как нетрудно догадаться, наиболее частой причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем. Об этом со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева 3 января сообщает ТАСС.



По словам Еникеева, за 11 месяцев 2022 года неосторожное обращение с огнем привело почти к 48 тыс. возгораний, что составляет почти 37,1 % от общего количества пожаров.



Также пожары в России зачастую происходят из-за нарушения правил эксплуатации электротехнических устройств — около 47 тыс. (более 36 %), печного оборудования — 21 тыс. (16,1 %). В 7,5 тыс. случаев причинами пожара являются поджоги, на долю которых от общего количества приходится только 5,9 %.

