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    Льготная ипотека ЛНР и ДНР оказалась дешевле, чем во всей России

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    Правительство России утвердило программу льготной ипотеки для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ставка ниже общероссийской — не более 2 % годовых.

    Как сообщает 3 января РИА Новости, ипотечный кредит по сниженной ставке до 2 % можно будет получить на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Его максимальная сумма — 6 миллионов рублей при первоначальном взносе не менее 10 %.

    «Фонтанка» писала, что льготная ипотека в России даётся по ставке до 8 %. В Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов. Первоначальный взнос — не менее 15 %.

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