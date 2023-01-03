Льготная ипотека ЛНР и ДНР оказалась дешевле, чем во всей России

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ставка ниже общероссийской — не более 2 % годовых.

Как сообщает 3 января РИА Новости, ипотечный кредит по сниженной ставке до 2 % можно будет получить на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Его максимальная сумма — 6 миллионов рублей при первоначальном взносе не менее 10 %.

«Фонтанка» писала, что льготная ипотека в России даётся по ставке до 8 %. В Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов. Первоначальный взнос — не менее 15 %.