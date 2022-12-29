    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    759мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd71.33eur75.66

    Льготную ипотеку продлили до 2024 года

    2379
    10 комментариев

    Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года — на полтора года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 28 декабря.

    «Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8 % годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — напоминает правительство.

    В Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области максимальный размер кредита по льготной ставке — 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 %. Чтобы расширить возможности, максимальный размер кредита с использованием льготной ставки с 1 мая повысили соответственно до 30 и 15 миллионов.

    «При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке», — говорится в сообщении.

    Расширены условия «Семейной ипотеки». Она стала доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, вне зависимости от даты рождения. Раньше было условие — рождение хотя бы одного ребёнка после 1 января 2018 года. Ставка прежняя — 6 % годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита и максимальный размер займа такие же, как и при «Льготной ипотеке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИпотекаЛьготная ипотекаСемейная ипотека
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close