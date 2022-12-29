Льготную ипотеку продлили до 2024 года

Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года — на полтора года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 28 декабря.

«Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8 % годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — напоминает правительство.

