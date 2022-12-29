Льготную ипотеку продлили до 2024 года

Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года — на полтора года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 28 декабря.
«Получить льготный ипотечный кредит по ставке до
В Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области максимальный размер кредита по льготной ставке — 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов. Первоначальный взнос должен составлять не менее
«При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке», — говорится в сообщении.
Расширены условия «Семейной ипотеки». Она стала доступна для семей с двумя детьми до 18 лет, вне зависимости от даты рождения. Раньше было условие — рождение хотя бы одного ребёнка после 1 января 2018 года. Ставка прежняя —