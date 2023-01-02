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    Куда пойти 2 января: бесплатный вход, концерты со звездами, иронией и при свечах, авторское кино

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    Сегодня уже почти все из учреждений культуры открыты, а некоторые даже делают подарки: 2 января — бесплатный вход в Музей истории религии. Он сегодня работает до 18:00, выставки и касса (там надо взять бесплатный входной) закрываются в 17:00.

    В Малом зале Филармонии — вечер музыки для дудука (6+), концерты есть в 15:00 и 19:00. Исполняет Аргишти, петербургский музыкант с академическим образованием, учившийся при этом и на родине инструмента, в Армении, — у одного из лучших дудукистов современности — Геворга Дабагяна. Билеты — от 1 000 рублей.

    В Капелле можно послушать новогодний джаз в исполнении квартета Константина Хазановича (0+) — композитора, мультиинструменталиста, получившего образование в Германии и вернувшегося в Петербург. В программе — рождественская и новогодняя классика: Let it snow, Jingle bells, Silent night, а также попурри из русских рождественских мелодий и авторские композиции. Начало в 19:00, билеты — от 500 рублей.

    В клубе А2 дает концерт группа «Ария» (12+), билеты — по 2 500 рублей на танцпол, начало в 20:00.

    А в «Космонавте» — Владимир Кузьмин и группа «Динамик» (16+), билеты — от 5 500, начало в 20:00.

    Если захочется тепла и доброй иронии — вам на концерт Михаила Башакова (18+), музыкант играет в Quokka Bar, билеты по 1 000 рублей, начало в 20:00.

    А самых брутальных ждут в клубе «Время N» — там буйствует рок-метал-коллектив «Тролль гнет ель» (16+), билеты по 1 300 рублей на танцпол, начало в 19:00.

    Весело, но понежнее и ближе к инди и панку, будет по соседству в клубе «Сердце» — там играют «МультFильмы» (18+), билеты по 1 500 рублей, начало в 20:00.

    Романтиков ждут в особняке общества «Пальма»: там в 19:00 начнется вечер «Рождество в Средневековье. Концерт при свечах» (6+). На исторических музыкальных инструментах (псалтериум, дульцимер, средневековая виела) играет ансамбль Retrouvé, билеты — по 1 200 рублей.

    Ну и не забывайте про кино. Кроме всего того, что есть во всех кинотеатрах в широком прокате, некоторые достают из запасников хорошие фильмы более раннего времени. Например, в Доме кино идет «Королевство полной Луны» (12+) Уэса Андерсона, начало в 19:30. Билеты по 400 рублей.

    Более широкий список мероприятий на все праздничные дни — в гиде «Фонтанки».

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