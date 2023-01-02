Бастрыкин требует доклад об аварии в Кировске, где пьяный водитель сбил маму с двумя детьми

Страшная авария в Кировском районе Ленобласти, жертвой которой стал ребенок, привлекла внимание Москвы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требует доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает 2 января пресс-служба ведомства.
ДТП произошло утром 1 января в городе Кировск. По данным следствия, 26-летний пьяный водитель каршеринга KIA RIO сбил маму с двумя детьми во дворе улицы Новой. В результате погибла пятилетняя девочка. «Фонтанка» писала, что её трёхлетний брат в реанимации в тяжёлом состоянии. У женщины сломана нога.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подозреваемого задержали, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.