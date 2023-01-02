    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    761мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Бастрыкин требует доклад об аварии в Кировске, где пьяный водитель сбил маму с двумя детьми

    3255
    5 комментариев

    Страшная авария в Кировском районе Ленобласти, жертвой которой стал ребенок, привлекла внимание Москвы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требует доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает 2 января пресс-служба ведомства.

    ДТП произошло утром 1 января в городе Кировск. По данным следствия, 26-летний пьяный водитель каршеринга KIA RIO сбил маму с двумя детьми во дворе улицы Новой. В результате погибла пятилетняя девочка. «Фонтанка» писала, что её трёхлетний брат в реанимации в тяжёлом состоянии. У женщины сломана нога.

    Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подозреваемого задержали, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close